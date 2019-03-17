網民質疑學生到咖啡店溫書難專心　過來人：在家更易分心

隨著DSE開始，不少同學都會到咖啡店溫習，不過有連登網民在網上發文，討論背後的原因，甚至質疑成效，引起熱議。

有連登網民發文，指不少學生都喜歡到咖啡店溫書，不過咖啡店人多而且嘈雜，質疑同學在店內溫習是否真的有成效，更有人指出，學生長期霸佔座位，影響客人消費。另一方面，Starbucks其實有為同學提供溫習專用店，到底學生應不應該在店內溫習呢？

不少學生都會選擇到咖啡店溫習。（資料圖片）

連登網民「燒山hoball」在文中表示，自己放假，買杯咖啡打算放鬆一下，卻發現咖啡店內滿滿是霸了座，在店內溫習的學生哥，「明明Starbucks 都唔係靜 都唔知有咩好坐」，有網民回應，「反而自修室好多空位」、「仲要Starbucks啲檯又唔係大張，兩三個格硬逼埋同一張檯都唔知為乜」。

有網民懷疑，不少同學都是為了打卡，或者是有個伴，而一起到咖啡店溫習，「以前去過一次Starbucks 溫書，成班友根本就吹水多，又勁嘈，邊溫到書」、「有d響到補習都夠膽死」。

有咖啡店為學生提供專門用作溫習的地方。（資料圖片）

不過亦有網民為學生抱不平，指自修室其實經常爆滿，學生要找到一個地方溫習並不容易，自己在學時比較喜歡在家溫習，雖然環境很安靜，但是因為太放鬆，很容易受到誘惑，因此不是每個人都適合在家溫習。

網民直言，同學們都有在店內消費，他們也有使用店舖設施的權利，「點解人地唔用得？ 你又畀錢買咖啡，人又畀錢買，你可以hea，人地唔溫得書，咩道理？」、「大家都係買杯咖啡坐喺到，你hea下吹水傾計就品味生活，人地溫書就係霸住啲位」。

各位朋友喜歡到甚麼地方溫習呢？留言分享一下吧！