【多圖】YG K+男模親挑高顏值店員　現實中的《咖啡王子一號店》

韓國首爾新沙洞開了一間新的咖啡店，開業不久已出現人龍，除了有精心裝飾的打卡位，店員亦是一個賣點。 當值店員全經嚴格挑選，不是美男都不能打工，而且咖啡店的Instagram會提供各店員的當值時間表，好讓大家一睹心儀Oppa的風采。

（Instagram@cafe_el_cielo）

位於韓國新沙洞的Cafe El Cielo，

是一班YG K+的男模特兒經營，

身為男模的老闆

自然挑出來的員工都要帥氣，

由身高、顏值、穿衣風格都會審查，

所以Cafe El Cielo的店員

位位都可以媲美出道男Idol。

（Instagram@cafe_el_cielo）

在咖啡店的官方Instagram上，

有齊各店員的工作照片，

更會標示他們的個人帳戶，

方便客人了解他們更多。

更誇張的是，官方Instagram上

會顯示員工的更表，

讓客人知道喜歡的Oppa

甚麼時候上班，

可以照着時間到訪咖啡店。

👇點擊圖片看Cafe El Cielo的高顏值店員👇

+ 19 + 18 + 17

除了令人移不開眼睛的店員，

Cafe El Cielo的食物飲料

都是打卡的好材料，

不會只有黑沉沉的咖啡，

還有五顏六色的果汁飲料，

食物上亦有鹹食和甜食選擇，

在新沙洞逛街逛累了，

這裡都是一個不錯的休憩地方。

👇點擊圖片看Cafe El Cielo的食物和飲料👇

+ 9 + 8 + 7

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