【多圖】YG K+男模親挑高顏值店員　現實中的《咖啡王子一號店》

撰文：程思詠
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韓國首爾新沙洞開了一間新的咖啡店，開業不久已出現人龍，除了有精心裝飾的打卡位，店員亦是一個賣點。
當值店員全經嚴格挑選，不是美男都不能打工，而且咖啡店的Instagram會提供各店員的當值時間表，好讓大家一睹心儀Oppa的風采。
（Instagram@cafe_el_cielo）
位於韓國新沙洞的Cafe El Cielo，
是一班YG K+的男模特兒經營，
身為男模的老闆
自然挑出來的員工都要帥氣，
由身高、顏值、穿衣風格都會審查，
所以Cafe El Cielo的店員
位位都可以媲美出道男Idol。
（Instagram@cafe_el_cielo）
在咖啡店的官方Instagram上，
有齊各店員的工作照片，
更會標示他們的個人帳戶，
方便客人了解他們更多。
更誇張的是，官方Instagram上
會顯示員工的更表，
讓客人知道喜歡的Oppa
甚麼時候上班，
可以照着時間到訪咖啡店。
👇點擊圖片看Cafe El Cielo的高顏值店員👇
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除了令人移不開眼睛的店員，
Cafe El Cielo的食物飲料
都是打卡的好材料，
不會只有黑沉沉的咖啡，
還有五顏六色的果汁飲料，
食物上亦有鹹食和甜食選擇，
在新沙洞逛街逛累了，
這裡都是一個不錯的休憩地方。
👇點擊圖片看Cafe El Cielo的食物和飲料👇
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