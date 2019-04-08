【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】陳樂頤：自己的才華最真實

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【19】陳樂頤自我介紹。

龔嘉盛 攝

陳樂頤 Chan Georgina （20歲） 學校： 香港城市大學 (CityU) 科目：School of Creative Media 年級：Year 3

「就發怪的夢 就算尾巴獨角多罕有」，自己的才華是最真實，最值得保留。 Georgina

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細個一路都有唱開choir。到中學參加學校才藝表演，先開始接觸流行音樂。以前細個屋企人會幫我報唔同嘅比賽，慢慢就發現原來自己都幾鐘意企喺台上嘅感覺，好似活喺另一個時空咁。同埋我覺得參加比賽真係可以令人進步，迫自己練習之如餘又研究吓點解其他人會做得好過自己，所以依加都會自己報唔同嘅比賽。



對我嚟講，唱歌最大嘅犧牲一定係我最鍾意嘅「食」！食凍野會封喉。食炸野會喉嚨痛。試過比賽前食錯野，我唱完之後即刻衝左去嘔。



所以話，唱歌控制飲食好重要。 通常我比賽都會揀啲冇咁大路嘅歌，目的係想分享我鍾意嘅音樂比其他人聽。（係真！）希望大家會enjoy我嘅表演，會覺得好舒服。「就發怪的夢 就算尾巴獨角多罕有」，自己的才華是最真實，最值得保留。

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場