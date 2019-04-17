【社區健康型活墟】閨蜜、情侶好去處！　即睇5間必逛飾物小店

文青們看過來！4月28、29日在觀塘即將舉行「01型活墟」，屆時將會有多間手作小店擺賣，亦會有精彩的表演和工作坊讓大家參與。以下這5間小店，就是小編的私心推薦～

【1】Handmadeship

這間小店的商品全部都是充滿香港特色，圖案都是店主親手畫制，很多都是香港人的集體回憶。除了特別的圖案之外，還有充滿「港味的」字句，相信只有香港人才看得懂呢！

Instagram: @handmadeship

facebook@handmadeshipship

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【2】Travis Leather Workship

皮革產品一向都很向女生歡迎，自用或送禮也十分大方得體。而這間皮革小店，已經經營了8年了。所有皮革產品都可以度身訂造，較受歡迎的產品設計為「手工染色」，買家可以根據自己的喜好選定。



Instagram/facebook@leathercraft.travis

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【3】Malic

想紋身但又怕痛？痴紋身貼紙又很快掉？這間小店提供「henna」彩繪服務，有別於刺青一紋就是十年八載的時間，henna彩繪大概只維持1至3星期，而且採用的材料都較溫和和自然，對皮膚的刺激較低，所以很受年輕人歡迎。



Instagram/facebook@malichandmade

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【4】Specific One

這間小店主打手工製的飾物，設計以簡單、優雅為主。如果沒有心儀的設計，大家亦可以拿簡單的繪圖來定制想要的款式，非常適合送給女朋友或者當情侶飾物。

Instagram@specific_one

facebook@Specific.One.Jewellery

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【5】Manman workshop

這間小店的店主20年前已經開始做手作了。她喜歡將不同的材料拼在一起，所以每一件作品都非常獨特。加上喜歡周遊列國的關係，原材料都是在旅行中選購回來，為她的產品增添一份特別的感覺。



Instagram/facebook@manmanworkshop

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