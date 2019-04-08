【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】王雨山：透過音樂說我的故事

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【32】王雨山自我介紹。

龔嘉盛 攝

王羽山 YuShan Wong （21歲） 學校： 香港理工大學 (PolyU) 科目：Design 年級：Year 4

我做音樂唔係想出名，我只係想做自己鐘意做既野，而且想透過音樂講我嘅故事

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好記得我第一次上台唱歌係中一嘅英文班際比賽，我同另一位同學代表班參賽，但上到台先知其他班原來幾乎係全班一齊唱，我驚到出哂手汗，好彩都順利演出，最後我哋當然冇拎獎，但我拎咗好多鼓勵同支持，亦都發現我好鐘意音樂同舞台，所以之後就繼續彈結他同唱歌。

然而，當我愈投入音樂表演，我屋企人就愈反對，佢地覺得做音樂又辛苦又揾唔到錢，我又唔係由細培養音樂細胞，能力仲差人九條街，覺得我做音樂係浪費時間。但我冇因此而放棄，我知自己唔叻，但我會盡力去改進自己，亦會透過比賽推自己進步。

我做音樂唔係想出名，我只係想做自己鐘意做既野，而且想透過音樂講我既故事。冇人一開始就做得好好，只要肯盡力嘗試，過程幾辛苦都好，起碼我試過，我唔會後悔！

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場