【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】周子健：唱歌是一種生活習慣

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【31】周子健自我介紹。

龔嘉盛 攝

周子健 Chow Tsz Kin （20歲） 學校： 香港浸會大學 (BU) 科目：人力資源管理 年級：Year 2

唱歌對我而言，是一種生活習慣，無論我在做功課時，聽歌時，還是洗澡時，都會不自然地唱起歌

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中三時開始接觸結他，那時候想嘗試一下自彈自唱，自此便對唱歌產生了濃厚的興趣。一直以來，音樂都是我唯一的喜好，我喜歡聽不同風格的歌，亦喜歡嘗試不同種類的樂器。長年累月下，我開始對音樂有自己的想法。

於是，有一年便大膽嘗試參加學校的歌唱比賽，但我一直對自己沒有太大的信心，認為自己不夠好、「未夠班」，所以不敢參加大型歌唱比賽。

但沉澱過一段時間後，我很想挑戰自己，不想埋藏對唱歌的熱情，想做好自己喜歡的事，於是去年便報名參加各式各樣的歌唱比賽，踏上了不同的舞台。

唱歌對我而言，是一種生活習慣，無論我在做功課時，聽歌時，還是洗澡時，都會不自然地唱起歌。但因為熱愛所以我對自己的表演會有要求，希望能夠詮譯最好的音樂給大眾。其實唱歌真的佔了我人生很大的一部分，但當中我並沒有為唱歌犧牲了甚麼，可能是因為我十分享受和願意去付出吧。

說到底唱歌這件事無形地影響了我的人生，我對我的歌唱之路有憧憬，想在這條路上走得更遠，踏上更大的舞台。我希望大家留意到我，支持我、欣賞我的聲音，喜歡我所演繹的歌。

我，是周子健。

「逆光中進發 不甘安置到盲點 上路去再實踐」

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場