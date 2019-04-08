【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】戴盈：因為公公才愛上唱歌

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【30】戴盈自我介紹。

龔嘉盛 攝

戴盈 Tai Ying （20歲） 學校： 香港知專設計學院 (HKDI) 科目：fashion design 年級：Year 2

唱歌令我個人有多一個紓緩情緒的渠道，有時候壓力好大既時候，開首歌來唱，放鬆下，個人都會變得舒服啲，又可以重新調整自己心態！

Hello大家好啊！我叫戴盈Natalie，今年20歲，宜家喺香港知專設計學院讀Fashion Design Year2 嘅學生！

我由好細個好細個就好鐘意唱歌。大概6-7歲嘅時候，已經成日沖涼嘅時候喺廁所唱歌，成日都比人鬧 「嘈死人啦」!

我之所以會鐘意唱歌係因為我公公！我公公係一個做歌舞劇嘅演員，佢由細細個就教我唱歌，教我跳舞，又成日帶我去睇歌舞劇，喺佢嘅薰陶下，我就愛上咗音樂同唱歌啦！

我參加比賽嘅原因有好多，因為我想令自己不段甘進步，想吸取多啲經驗，從而令自己變得更好！但最大嘅原因係因為，我想證明比所有曾經話我唔得，覺得我做任何事都會失敗嘅人睇，就算我冇好精緻嘅樣，我都可以憑我嘅努力同力去吸引人們。

唱歌令我個人有多一個紓緩情緒的渠道，有時候壓力好大嘅時候，開首歌來唱，放鬆下，個人都會變得舒服啲，又可以重新調整自己心態！

我有段時間，因為一個比賽，每日瘋狂練，結果因為唔識用丹田發聲，所以令我聲帶受損，足足成年都係爛聲，當好返嘅時候，把聲已經回不去以前嘅清澈，不過，我因禍得福，現在嘅我，可以唱啲比較傷心既情歌，呢把爛爛地嘅聲，唱出來都有唔同嘅感覺！

我想同所有人講，勇敢去做你自己認為啱嘅事！不好理其他人嘅閒言閒語，因為我相信，總會有人支持你，總會有人會明白你所堅持嘅事！相信自己，冇野嘢會難到自己！如果你同我一樣嘅想法，我希望你地可以投我一票！多謝！

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場