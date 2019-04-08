【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】梁瑞峰：有交流才有進步空間

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【29】梁瑞峰自我介紹。

龔嘉盛 攝

梁瑞峰 Leung Sui Fung （20歲） 學校： 香港大學 (HKU) 科目：Social Work 年級：Year 2

我好開心因爲唱歌令我識到好多志同道合嘅朋友，佢地對音樂嘅態度令我對音樂方面嘅想法更成熟

大家好！我叫梁瑞峰。大概3,4年前開始接觸唱歌，我發覺唱歌係一件可以令人開心嘅事！起初都係上網跟住一啲伴奏音樂去唱，但後來想唱女仔歌嘅時候，呢招就唔work了！所以就萌生了自彈自唱嘅念頭。自此之後就更加愛上唱歌，將樂器融入於唱歌之後，我都嘗試創作，不過唔係首首都好聽，哈路。但我好享受創作嘅過程，好無拘無束，就好似世界只有我一人咁。



我唔算有自信，亦冇乜膽量，所以好少參加比賽。不過身邊朋友一直俾好多鼓勵我！覺得要有交流先有進步，佢地俾咗好多動力我去唱歌！好感激佢地！我亦都想藉比賽去令更多人認識我嘅歌，所以今次大膽地用咗首原創歌去比賽。 我好開心因爲唱歌令我識到好多志同道合嘅朋友，佢地對音樂嘅態度令我對音樂方面嘅想法更成熟。



唱歌之外，我希望將來都可以做一位有貢獻嘅音樂人。我好感激一班係呢段路上一直支持我嘅朋友！雖然有時練歌/做音樂嘅過程好苦悶，但一諗起佢地咁相信我，我就會堅持落去！



最後希望同咁多位參賽者一齊Enjoy今次比賽！Cheers！

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複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場