【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】駱泳如：唱歌是生活的推動力

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【28】駱泳如自我介紹。

龔嘉盛 攝

駱泳如 Kristine Lok （20歲） 學校： 才晉高等教育學院 (SHAPE) 科目：Landscape Architecture 年級：Year 3

喺日常生活中，唱歌係我生活上既調劑同推動力，推動在，例如為左預備歌唱比賽而會提早完成必要既工作

Hello，我叫駱泳如Kristine ，係Landscape Architecture 嘅學生。

談及唱歌，源於自比較懂性以來嘅時候聽流行曲，覺得好能夠講中當下心情或者情緒，某啲歌聽完好似中箭咁，可以令我大喊一場，某啲就算未有經歷去明白歌詞，但旋律都會引起共鳴，所以我覺得唱歌可以憑歌寄意，而我都好享受用唱歌嘅方式表達自己，直接又冇咁尷尬。咁所以如果要面對人唱，我就會藉比賽練大個膽先！同時又可以聽下人地嘅演繹方式，學下野。

喺日常生活中，唱歌係我生活上嘅調劑同推動力，推動在，例如為咗預備歌唱比賽而會提早完成必要嘅工作。好多時唱歌，都會認真感受同思考下首歌，過程中都會有不少提醒，近期最牢牢記住嘅係以下一句「即使不完美，只需經歷你自己」。希望比賽時提醒到自己應有嘅態度，更希望鼓勵到人，所以今次選擇嘅唱《你是你本身的傳奇》，希望大家享受啦。

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場