【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】林倩妤：有夢想是幸福的事

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【26】林倩妤自我介紹。

龔嘉盛 攝

林倩妤 Lam Sin Ue, Serena （20歲） 學校： 嶺南大學 (LingU) 科目：BBA 年級：Year 1

有夢想就係一件好幸福嘅事，挫折只係為磨練你成為更堅強、更有實力嘅自己

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記得小學嗰時已經好鐘意跟住電視啲主題曲不停唱，唱到屋企人都覺得煩，都要繼續～



我本身係個比較內向嘅人，唔鐘意出風頭，又冇自信，覺得自己外形普通，冇人會想睇我表演，所以一直都冇諗過有一日會喺舞台上演唱。到初中時，好朋友一直鼓勵我，我終於鼓起勇氣參加咗校內歌唱比賽。仲好記得第一次上台唱歌，我成個人都震哂，連呼吸都覺得不太順暢，最後戰戰兢兢咁取得初中組亞軍。



比賽之後，我開始搵到我嘅奮鬥目標，唔再無所事事。就咁樣，開始咗我嘅歌唱之旅～ 可惜，追夢嘅路從來都唔平坦，呢六年間，我參加過近三十次歌唱比賽，但得獎嘅次數，五隻手指都數得曬⋯ 我都有懷疑到底我係咪應該放棄，我係咪根本唔適合行唱歌依條路⋯ 但係！我並冇因為咁就放棄，一直繼續比心機練歌，盡全力做好每次演唱，再加珍惜每個機會，只求自己有進步同無悔～



我相信只要努力，就會幸運！喺度我想同各位追夢嘅朋友講，無論你嘅夢想係咩，只要有夢想就係一件好幸福嘅事，挫折只係為磨練你成為更堅強，更有實力嘅自己，我地絕對可以有軟弱無助嘅時候，但一定唔可以放棄！大家一齊加油～

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場