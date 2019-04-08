【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】舊餅乾：放學冇嘢做就jam歌

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【25】舊餅乾自我介紹。

龔嘉盛 攝

舊餅乾 Old Biscuits （22歲） 學校： 香港理工大學 (PolyU) 科目：Marketing 年級：Year 4

平時放學冇野做，我地就會係soc枱同人jam下歌，今次一於企上舞台，同大家分享一下我地嘅音樂！

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大家好！我地係舊餅乾～係大學裡面，我地都算係堆舊餅乾架，四年嘅大學生活都冇離開過音樂，都係咁熱愛音樂！我地兩位vocal Cherry同阿鈺由year 1 開始認識大家，一齊夾歌，一路以來培養咗深厚嘅默契！大學呢個地方真係臥虎藏龍，可以識到大家真係一件好開心嘅事～平時放學冇野做，我地就會係soc枱同人jam下歌，今次一於企上舞台，同大家分享一下我地嘅音樂！

舊餅乾們好快就要踏入社會大學了～如果你鍾意我地嘅音樂，就快d投票比我地啦！ありがとうございます。

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場