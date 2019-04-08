【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】馮貴鈺：喜歡以唱歌表現自己

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【24】馮貴鈺自我介紹。

龔嘉盛 攝

馮貴鈺 Fung Kwai Yuk Becky （21歲） 學校： 香港理工大學 (PolyU) 科目：Marketing 年級：Year 4

除左我喜歡音樂之外，音樂都係我生命嘅唔同階段拯救左我，帶比我安慰。

+ 5 + 4 + 3

Hello! 我係阿鈺！點解會鍾意唱歌呢～中六嘅時候第一次參加學校歌唱比賽，得到同學嘅讚賞，雖然當時拎唔到任何獎項，但係由當時起我開始變得更有自信，亦慢慢愛上咗用唱歌去表現自己。

旋律會拯救我 — 張惠雅《自己的情歌》

一句我好鍾意嘅歌詞。除咗我喜歡音樂之外，音樂都係我生命嘅唔同階段拯救咗我，帶畀我安慰。音樂嘅感染力真係好大！係我享受舞台嘅同時，希望您地都能夠享受我為大家帶嚟嘅表演！

最後一年以大專生參加比賽啦！！希望您會將您手上神聖嘅一票投畀我啦～wohooo!

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場