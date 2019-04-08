【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】王智高：希望以歌聲感動人

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【23】王智高自我介紹。

龔嘉盛 攝

王智高 Wong Chi Ko （23歲） 學校： 香港理工大學 (PolyU) 科目：Nursing 年級：Year 4

希望自己嘅聲音可以比多啲人聽到，希望自己嘅感受可以感動更多嘅人，希望我同我鍾意做嘅事可以走到去更遠嘅地方。

大家好我係chiko，今次係我第一次參加咁大型嘅歌唱比賽，真係好緊張，因為自己冇咩比賽經驗。

以前一直都好享受唱歌嘅感覺，因為唱歌嘅時候，我會好似多咗個身分，做咗歌中嘅主角，一來好似可以體驗新嘅感受，二來可以抒發平時未必會表現嘅自己，除咗感動其他人，仲可以感動自己。

雖然成日被人嫌自己唱歌好嘈，但我一直努力逐步逐步咁去試，上自己鍾意嘅舞台，戲劇同唱歌，但始終都係覺得自己能力未夠。但去到今年，發覺自己可以揮霍嘅時間就嚟完，好想試到更多嘅事，好想去到更遠嘅地方，加上身邊朋友嘅支持，參加左呢個比賽。

希望自己嘅聲音可以畀多啲人聽到，希望自己嘅感受可以感動更多嘅人，希望我同我鍾意做嘅事可以走到去更遠嘅地方。你未必會記得我，但如果你鍾意我嘅歌聲，希望你會記得呢個感覺

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場