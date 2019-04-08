【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】關誌諾：享受全場都聽我唱歌

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【22】關誌諾自我介紹。

龔嘉盛 攝

關誌諾 Kwan Chi Lok Harry （20歲） 學校： 香港中文大學 (CU) 科目：Information Engineering 年級：Year 3

高中一次音樂劇，有幸可以係好大個台度唱歌，先發現自己其實好enjoy大家靜哂，然後聽自己唱歌嘅個個moment。

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Hello我係關誌諾，可以叫我Harry：）我嘅故事唔係好特別，但都係呢度講下。

其實細個冇話特別鐘意唱歌，流行歌都唔多聽。直到初中個陣迷上咗聽收音機，間唔中都會聽到幾首歌，覺得好好聽，慢慢聽多幾次就會跟住唱，仲會特登去揾個首歌去loop。於是我就慢慢有咗唱歌嘅習慣。

到咗高中一次音樂劇，有幸可以係好大個台到唱歌，先發現自己其實好enjoy大家靜哂，然後聽自己唱歌嘅moment。呢樣嘢都成為咗我參加sing con嘅初衷。

今次可以話第一次參加咁大型嘅歌唱比賽，又期待又緊張，好希望大家到時可以嚟現場支持下我！其實大家肯聽我唱歌已經好開心！幫我投埋票我仲開心！同埋好多謝一直聽我唱歌嘅家人同朋友！

可以入到final唱歌嘅話，真係grad而無憾，靠你地嘅一票啦!

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場