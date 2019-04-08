【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】陳芷喬：參加比賽令自己進步

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【21】陳芷喬自我介紹。

龔嘉盛 攝

陳芷喬 Chan Tsz Kiu （20歲） 學校： 香港城市大學專業進修學院 (SCOPE) 科目：English for International Corporate Communication 年級：Year 3

雖然成日都會好緊張，亦都成日因為自己發台瘟表現唔好而唔開心，但係都依然想透過參加比賽嘅經驗去進步，去克服緊張。

+ 4 + 3 + 2

大家好😚 我係Michelle❤ 如無意外今次會係我最後一次join ICMA。好開心入到semi！因為呢個都算係一個幾大型既歌唱比賽，希望我可以有機會入到決賽，踏到麥花臣個台！

你幾時開始唱歌？

由細已經好鐘意唱歌😚 小一果時就好想入學校合唱團，不過唔收我🙈走左去小童軍，因為小童軍都有得唱下歌仔xddd

8歲果時膽粗粗走左去報中西區歌唱比賽，仲要有學生組都唔報，報左公開組🤣🤣 好記得係拎尾幾

你點解會鍾意唱歌？

我都唔知worrr～我試過好多唔同類型嘅課外活動，好多都三分鐘熱度 ，而唱歌同戲劇係難得我堅持到嘅野。有時忙得濟會停咗冇玩，但每次當機會一到，我都會心郁郁走去玩。

點解會參加比賽？

因為我真係好鐘意唱歌😚 同埋我好鐘意舞台，雖然成日都會好緊張，亦都成日因為自己發台瘟，表現唔好而唔開心。但係都依然想透過參加比賽嘅經驗去進步，去克服緊張。

會唔會有嘢想同大家講？點解想其他人投你一票？

你地每一票都好重要，希望大家可以支持我～投我一票❤

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場