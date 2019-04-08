【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】湯盈：唱歌是抒發情緒的空間

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【18】湯盈自我介紹。

龔嘉盛 攝

湯盈 Tong Ying Tani （21歲） 學校： 香港城市大學 (CityU) 科目：English 年級：Year 4

唱歌就係畀我抒發哂所有情緒同諗法，好似一個無限嘅想像空間

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我由bb仔已經成日唱，一直以嚟只係當興趣，係屋企日唱夜唱，直到上大學覺得比賽好新奇，亦都想其他人聽到我歌聲，就開始參加歌唱比賽。後來因為屋企有啲事發生，就更加令我扚起心肝，專心唱歌。

對於我嚟講，唱歌就係畀我抒發哂所有情緒同諗法，好似一個無限嘅想像空間咁，最想最想就係聽眾聽到我想表達咩故事、咩情緒，會被我牽入去首歌到，入去我嘅世界，呢個係我參加呢個比賽嘅目的。希望大家投我一票，等我係大學最後一年可以參加咁大型嘅show！

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場