【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】林希朗：希望用歌聲傳遞訊息

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【14】林希朗自我介紹。

龔嘉盛 攝

林希朗 Lam Hei Long Emily （19歲） 學校： 香港樹仁大學 (SYU) 科目：English 年級：Year 1

希望終有一日，係台上面嘅係我，將我想講嘅說話，甚至係將想帶畀大眾嘅訊息，憑藉我嘅聲音唱畀大家聽。

細個嘅時候已經好鍾意唱歌架喇，成日都做咪霸，但當時只係當興趣。直到中五個年，終於鼓起勇氣去參加我嘅第一次歌唱比賽，僥倖地拎到冠軍。

但當時嘅我並無諗太多，對於自己嘅歌唱實力仍然無乜自信，始於天外有天，人外有人。但由當時開始，我就愛上咗係台上表演嘅感覺，因此，參加歌唱比賽嘅路途就開始喇。

唱歌對我嚟講除咗係興趣，亦係我表達感情嘅方法。我始終覺得千言萬語，都唔及配合住旋律歌詞嘅歌曲更能夠震撼人心。每次欣賞歌手係舞台上全情投入嘅表演，然後台下嘅人都被歌手感動，全場嘅氣氛都被音樂帶領住，呢一種感覺令我好羨慕。希望終有一日，係台上面嘅係我，將我想講嘅說話，甚至係將想帶畀大眾嘅訊息，憑藉我嘅聲音唱畀大家聽。

實現夢想嘅每一步都好困難，但係我今次實現夢想嘅一步，大家就能夠用你地神聖嘅一票去支持我！所以請大家畀一個機會我，企係台上，為大家表演！請投我一票！

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場