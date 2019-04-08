【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】康芷華：用歌聲紀錄的說書人

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【13】康芷華自我介紹。

龔嘉盛 攝

康芷華 Hong Tsz Wa （19歲） 學校： 香港中文大學 (CU) 科目：日本研究 年級：Year 2

希望更多人可以喺我嘅聲音入面搵到自己嘅故事，而我可以做一個說書人，幫你用歌聲紀錄。 康芷華

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大家好，我喺係中大讀緊日本研究既YEAR 2 學生芷華，好高興有機會喺Semi-final嘅舞台再一次表演。

唱歌對於我嚟講大概就好似大家需要飲水、呼吸一樣，係需求，亦喺本能。所以理所當然地，我好珍惜每一次可以表演嘅機會，每次上台都會有「啊，有冇聽到我嘅聲音，有冇聽我腦入面構造嘅故事」嘅想法，我覺得唱歌唔知係一種表演形式，更喺一個想像同表達能力嘅訓練（所以如果唔唱歌應該會蠢d www）。

我希望可以透過參加呢次比賽，比更多人知道我獨特嘅聲音，事關由細到大係學校入面，表演都要成日係到諗揀嘅歌夠唔夠出名、共鳴，而好多時候，到最後喺發揮唔到自己想要嘅效果，愧對觀眾又犧牲自己；大學之後，認識咗好多鍾情或對音樂略有研究嘅人，係佢哋鼓勵同埋「點醒」我，其實只要有足夠嘅歌唱實力，可以用聲音講故事嘅話，選歌同埋情感表達唔會係問題，我好多謝呢啲小意見，因為佢哋係我成為巨星嘅基石仔，希望有機會可以再係台上面感謝佢地！

我係康芷華，份人比較大條，但可以係我嘅歌聲入面，搵到感性細膩嘅我。我唔隨波逐流，亦唔係只聽從自己，希望更多人可以係我嘅聲音入面，搵到自己嘅故事，而我可以做一個說書人，幫你用歌聲紀錄。

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場