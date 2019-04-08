【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】黎展峯：希望令更多人愛音樂

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【12】黎展峯自我介紹。

龔嘉盛 攝

黎展峯 Lai Chin Fung（21歲） 學校： 香港浸會大學 (BU) 科目：Physical Education and Recreation Management 年級：Year 3

每一次演出我都同自己講，我唔係要話比人聽我唱歌有幾叻，而係希望透過我既歌聲去感染更多人愛上音樂。 黎展峯

+ 4 + 3 + 2

仲記得細細個睇電視，見到啲歌手上台唱歌，覺得佢哋好有型，於是當時就立下志願要做一個歌手。當時身邊嘅人只會覺得你不切實際，發明星夢，所以我同自己講，我一定要用行動證明比大家睇我有幾想做到。

我14歲第一次參加比賽，由學校比賽到大型公開比賽，當中經歷過好多次失敗，但我知道只要堅持初心，我嘅夢想終會有日達成。

感恩喺呢幾年間遇到好多玩音樂既朋友，比咗我好多演出嘅機會，每一次演出我都同自己講，我唔係要話比人聽我唱歌有幾叻，而係希望透過我既歌聲去感染更多人愛上音樂。

最後一句，我一定唔係唱歌最叻既人，但我一定會好好把握每一個擁有既機會。

不鳴則已，一嗚驚人

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場