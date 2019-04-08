【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】黎展峯：希望令更多人愛音樂

撰文：李梓媛
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【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【12】黎展峯自我介紹。
龔嘉盛 攝
黎展峯 Lai Chin Fung（21歲）
學校： 香港浸會大學 (BU)
科目：Physical Education and Recreation Management
年級：Year 3
每一次演出我都同自己講，我唔係要話比人聽我唱歌有幾叻，而係希望透過我既歌聲去感染更多人愛上音樂。
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仲記得細細個睇電視，見到啲歌手上台唱歌，覺得佢哋好有型，於是當時就立下志願要做一個歌手。當時身邊嘅人只會覺得你不切實際，發明星夢，所以我同自己講，我一定要用行動證明比大家睇我有幾想做到。
我14歲第一次參加比賽，由學校比賽到大型公開比賽，當中經歷過好多次失敗，但我知道只要堅持初心，我嘅夢想終會有日達成。
感恩喺呢幾年間遇到好多玩音樂既朋友，比咗我好多演出嘅機會，每一次演出我都同自己講，我唔係要話比人聽我唱歌有幾叻，而係希望透過我既歌聲去感染更多人愛上音樂。
最後一句，我一定唔係唱歌最叻既人，但我一定會好好把握每一個擁有既機會。
不鳴則已，一嗚驚人
複賽詳情
日期：2019年4月27日（星期六）
地點：赤柱廣場
決賽詳情
日期：2019年6月26日（星期三）
地點：旺角麥花臣場館
＊密切留意決賽購票詳情＊