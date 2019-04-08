【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】楊葹蕎：青春就是用來追夢！

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【9】楊葹蕎自我介紹。

龔嘉盛 攝

楊葹蕎 Yeung Si Kiu Gloria （19歲） 學校： 香港中文大學 (CU) 科目：護理系 年級：Year 1

自己一直都追緊夢，而唱歌正正就係我嘅夢！青春就係要用嚟追夢！只要相信自己咩都會有可能！ Gloria

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大家好我係楊葹蕎Gloria！好開心能夠入到Semi Final！由細到大都覺得唱歌嘅時候最輕鬆最舒服，可以表達到自己好多嘅情感，同大家講自己嘅故事。唱歌就係代表着自己嘅成長同埋歷練，當自己經歷越多，所唱出嘅感情同表達嘅故事亦越多。

自己一直都追緊夢 而唱歌正正就係我嘅夢！青春就係要用嚟追夢！只要相信自己 咩都會有可能！就好似而家我入咗Semi Final一樣！NEVER SAY NEVER！希望係嚟緊嘅比賽入面你地都可以比我感染到 了解到我表達嘅故事，記住投我一票呀！

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場