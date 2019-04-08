【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】鄧曉晴：音樂是一種沉溺

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【7】鄧曉晴自我介紹。

龔嘉盛 攝

鄧曉晴 Adrianna Tang（23歲） 學校： 香港理工大學 (PolyU) 科目：Nursing 年級：Year 4

或許音樂對我嚟講就係一種沉溺 Adrianna

+ 4 + 3 + 2

Adri 應該係少數難以一聽就掌握到來源既花名，自介程序為要重覆幾次，然後再解釋埋係Adrianna既前半part…...都幾老尷下。

今次係上大學以黎第一次參加solo比賽，其實無左teammate喺側邊難免會感到淆底，單飛真係好緊張，quote翻句，請記得發夢便能飛 (Fong, 2015)，不過就grad就快翻shift都唔發下夢會對唔住自己。

每次揀歌都有個困難，就係唔知想呈現咩氣氛，想講咩故事，想成為邊一首歌，或許音樂對我嚟講就係一種沉溺。

最後希望大家可以投我一票，支持我踏上呢個可能係最後一次既舞台啦啦啦啦yay!

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場