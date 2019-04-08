【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】許正宜：為製造共鳴而唱歌

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【6】許正宜自我介紹。

龔嘉盛 攝

許正宜 Hui Ching Yee Jade （22歲） 學校： 香港大學 (HKU) 科目：主修哲學同比較文學 副修心理輔導 年級：Year 5

我係為咗想製造共鳴同觸及多啲同類而唱歌。 Jade

有人話過，我唱歌又好，做人又好，都好活於自己嘅世界裡面。我會回應：人唔活於自己世界，唔通走去侵略其他人嘅空間? 有時候唔想係咁重複講啲心事，所以我會選擇唱出黎，然後啲觀眾又唔洗諗點回應，只係需要聽同埋感受，我覺得呢種溝通模式好正。

我想搵個大型啲嘅平台，唱中島美嘉首《僕が死のうと思ったのは》(曾經我也想過一了百了)。望住啲咁陰鬱嘅詞，望到佢咁崩潰咁唱，反而會產生一種負負得正嘅作用，覺得可以繼續生存。因為有人明，有人經歷緊類似嘅痛苦。我係為咗想製造共鳴同觸及多啲同類而唱歌。

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場