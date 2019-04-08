【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】孔維澤 ：希望用歌聲打動人

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【3】孔維澤自我介紹。

龔嘉盛 攝

孔維澤 Hung Hanson Wai Chak （20歲） 學校： 香港城市大學 (CityU) 科目：System enginnering 年級：Year 2

希望用我的歌聲去打動人，令人有所共鳴。

大家好 我係Hanson！好開心可以能夠擠身icma semi-final 同一班熱愛音樂、熱愛唱歌既人一齊切磋，爭取入決賽嘅機會! 都唔知係由幾時開始，音樂已經成為咗我人生嘅一部分😂 好似係中四嗰一年，一次膽粗粗走去同我嗰好朋友參加學校嘅sing con，合唱咗首張敬軒嘅笑忘書... 尷尬嘅往事都係唔好提啦。



從嗰陣開始，我就有點兒愛上唱歌了。其實，我自問我嘅音樂細胞同造詣都唔係好出色😂，就好似我到依家先至初學鋼琴咁，又好似我每次玩singcon都從來冇贏過咁，又好似中學時玩sparkles同supernova都唔會入到圍咁....所以一直以來，我都覺得唱歌從來都唔係我嘅專長。 雖然一路跌跌碰碰，但其實心底裏我都係好喜愛唱歌 （尢其係acoustic music 同埋情歌類） 因為我覺得我係唱歌之中搵到樂趣、熱誠、自信，甚至係夢想，以及感情嘅寄托。

唱歌比咗我一個抒發情緒嘅平台，亦都比我一個機會去感染身邊的人，希望用我的歌聲去打動人，令人有所共鳴。 所以我好開心能夠喺咁多參賽者入面突圍，得到一份肯定，成為34位入圍者之一， 而呢一份肯定絕對會成為我努力做得更好嘅動力！希望大家會喜歡我嘅音樂同埋支持我啦！

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場