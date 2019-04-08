【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】陳曉智：唱歌令我心靈平靜

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【4】陳曉智自我介紹。

龔嘉盛 攝

陳曉智 Chan Hiu Chi （Jayson) （18歲） 學校： 香港中文大學 (CU) 科目：翻譯系 年級：Year 1

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用自由而囂張的溫柔 做美好的秀」 —《囂張》盧凱彤



猶記得父親在我小時候，在家中經常播放黑膠唱片，而我對流行曲的認識，就從Beyond的名曲《光輝歲月》開始。或許這種無形的薰陶，造就了我慢慢長大後，開始探索流行曲的無限可能性。步入高中，我才正式踏進唱歌的無盡旅途，參加無數歌唱比賽，曾嘗踏足伊館台版，也常走進街頭，與路人分享自己的歌聲和音樂。



唱歌就是如此讓人又愛又恨。唱歌為我帶來知心好友，成為稱兄道弟的「Band友」；唱歌讓我從樂韻中，抒發心底的感情，得到心靈上的一點平靜；唱歌讓我將心底話和生命故事訴諸於歌聲，帶給每個願意停步聆聽的觀眾。而這一切換來的，是無數通宵練習基本功的晚上，還有閉關與音樂獨處的時光。有很多人總是帶著疑問：為何要花上如此多時間在音樂上面？大抵，就是一份單純的愛吧。

有很多人總是帶著疑問：為何要花上如此多時間在音樂上面？大抵，就是一份單純的愛吧。 Jayson

常言如今香港本地音樂步入低潮，往日黃金時代風光不再。事實上，除了如今依然在樂壇中奮鬥的歌手和音樂人外，還有著一大群年青人，正在默默地唱出屬於我們的光輝歲月。或許我沒驚天動地的歌聲，但願我所唱出的每滴淚水，每團烈火，能唱進你心坎中，觸動你的心靈，成為你一點動力，一切便心足矣。



「大家好，我叫陳曉智，可以叫我Jayson。」

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場