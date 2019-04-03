【心理測驗】這杯咖啡你看到的是鹿角女？還是貓頭鷹？

還記得幾年前在網路上掀起的「白金vs藍黑」嗎？一件衣服到底是「白金色」還是「藍黑色」讓網友們吵翻天，沒想到最近也發生在咖啡拉花上！有位網友近日到親子餐廳用餐，店內裝潢可愛溫馨，還有家長帶着小小孩前來用餐，照理說是一間感到幸福的地方，結果端來的咖啡上竟畫着超顛覆的拉花！

只見店家在奶泡上用焦糖畫了一個長有麋鹿角、俏麗卷髮的女孩，笑瞇瞇地捂着嘴，還露出她的大咪咪，她的大咪咪，大咪咪！

圖片來源：PTT

要知道這是間親子餐廳啊，端出一杯大咪咪拉花得多！麼！前！衛！啊！

樓主立刻亢奮地對着咖啡拉花一陣猛拍，拍得盡興後才與朋友繼續喝咖啡聊天。過了一陣子，他發現朋友對大咪咪拉花居然無動於衷，實在不符本性不合常理，忍不住提醒對方，結果才發現從頭到尾都是自己眼殘！

請旋轉90度。 （圖片來源：PTT）

讓他忍不住驚嘆這根本是心理測驗圖！各位看到的到底是長鹿角的女孩，還是貓頭鷹呢？

被原PO一形容……怎麼看都是鹿角大胸Girl，回不去了XD

「還真的像大咪咪哈哈哈」

「回不去了，變大咪咪女孩了」

「看成胸部的也太外擴了吧 大咪咪(x) 八咪咪(o)」

「真的滿像的，人魚公主的貝殼那類的」

「還真的有像XD，可見你心裏都在想」

「她就一副展臂歡迎客人來到咪咪島國的樣子啊」

也有鄉民認為，不像女孩也不像貓頭鷹，反而像企鵝

「我看到企鵝」

「我覺得是企鵝耶」

「所以他從企鵝的檔部開始喝囉」（？？？）

也有比較認真的鄉民認為，這只是用糖漿在奶泡上面畫畫，應該是咖啡「雕花」而不是「拉花」。不過拉花或雕花不是本文的重點！人客啊，現在圖幫你擺正了，你看到的是鹿角女孩還是貓頭鷹呢？

圖片來源：PTT

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