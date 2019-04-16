【黃心穎許志安】 如何發現？應否原諒？男女友出軌10件事你要知

歌手許志安與藝人黃心穎被傳媒拍攝到親密行為， 兩人分別有另一半鄭秀文與馬國明，因此消息一出，即引起網民哄動。 如何看得出一個人出軌？東窗事發之後，又應否原諒他呢？以下關於男女朋友的十件事，你一定要知。

凡走過必留痕，一個人出軌總是有跡可尋，一個不小心就會東窗事發，特別是公眾人物。《開罐Opener》整理了面對出軌危機時，你要知道的10件事，包括出軌的徵兆，以及應否原諒對方。

Sammi跟馬明應該有排煩...（資料圖片）

【1】突然喜歡打扮

如果平時對方不愛打扮，卻不是因為工作等原因，而突然變得姿整，每天花更多時間打扮、襯衫，而又不給你看的，甚至比跟你約會時更看重，他們很大機會有了外遇的對象，又或者正在和某個異性在曖昧中。

如果對方不再為了你而打扮...（ 《羅曼史是別冊附錄》劇照）

【2】對你開始挑剔

當一個人出軌後，會和另一半出現很多的矛盾，這些矛盾都是由一些小小的問題開始，無論你對他多好，對方總有能力雞蛋裡挑骨頭，而且動不動就會說分手，以前的分手是一個武器、要脅，現在他是真的想分手了，因為他的心已經不在你身上。

對方開始對你多多挑剔的話，就要多加注意了。《先熱情地打掃吧》

【3】不再傷心不再哭

當兩個人發生衝突，他們除了生氣之外，都會同時感到傷心。特別是女生，她們傷心時多數都會哭，而男生都會一言不發，當你們吵架之後，不再輕易掉眼淚、傷心，只得憤怒，而是對你不理不睬，那麼你就要小心了。

當吵架只剩怒氣，而沒有眼淚，對方的心可能已不在你身上。（ 《第3種魅力》劇照）

【4】突然關心你的行蹤

不少人以為這只是黐身，其他有可能是為了掌握你的時間表，安排和情人的幽會，而不是突然在乎你，如果你有所懷疑，可以試著在對方意料之外的時間突然去找她。

關心的你行蹤不等於關心你。（ 《耀目》劇照）

【5】敢於認錯

如果對方真的出軌事發，他的態度是你應否原諒他的關鍵，所謂「錯就要認，打就企定」，不少人都把責任推到酒精、環境氣氛上，而不認為是自己的錯，這些不負責任的人，值得你的原諒嗎？當然，但也不是輕輕一句 Sorry ，就等於誠心認錯，可能只是怕麻煩，希望草草了事。

他肯認錯嗎？這是應否原諒他的首要條件。（《耀目》劇照）

【6】坦誠交代

除了認錯之外，當然要坦白案情。進一步說，如果他痛改前非，應該要主動坦誠，而非要你事事問才報告，大家可以觀察一下，對方是否有心開誠佈公。當然有些人比較遲鈍，那至少當你問到時，對方都會清楚交代，而非隱瞞。

互相坦誠交代也是情侶的相處之道。（《會讀心術的那小子》劇照）

【7】有用「心」聽

這是一個比較虛無縹緲的標準，不過作為跟他有過親密關係的人，對方有沒有將你的話放到心上，你應該可以分得出的，如果你可以明確看得出對方的分別，那代表他是真的有心改過，希望和你重修舊好，如果他自說自話、敷衍兩句，那你也心知肚明了。

好好想一下，對方有沒有把你的話放在心上？（網上圖片）

【8】關心你的感受

聽得入耳之後，就要用行動來表達了。不少人犯了錯都會覺得，「我都已講咗對唔住，你仲想點？」，更想的當然是你可以用實際行動，去表達你對我的情感和在乎，例如當你不高興、一個人生悶氣時，主動向你關心原因，而不是逃避，裝沒看到，這樣的話就證明他真的有把你放在心上。

在你生悶氣時，他有主動關心過你嗎？（網上圖片）

【9】日常行動的小心思

如果以前的他，對你愛理不理，經常因為跟朋友的約會而放你飛機，現在學懂了花多點心思去記住你們的約定，久不久為他準備一點小驚喜，甚至是放棄一兩次與朋友的小聚會來陪伴你，證明對方真的有心想重修舊好。

一些日常的小驚喜，也是對方希望重修舊好的訊號呢。（《加油威基基》劇照）

【10】保持一點原則

一個人如果夠成熟，雖然他的確傷害了你，犯了錯，不過他卻不會因為你的錯誤，而對你完全放棄自己的原則，例如私人空間、社交圈子等，在贖罪同時，也有自己的堅持，為了另一個人而完全放棄自己，並不是長久關係的出路。不過這一點比較危險，要好好把握力度。

如果他因為自己的錯，而完全放棄自己的原則，也未必是好事。（網上圖片）

希望大家永遠都不需要用到上面的技巧，可是不怕一萬，就怕萬一，祝大家情路上順順利利。

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