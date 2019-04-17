【黃心穎許志安】超準出軌指數測驗！6個問題測你外遇機率及原因

想知道自己的伴侶會不會像黃心穎、許志安般，瞞著伴侶偷偷與其他人做親密的行為？以下6條問題就可以得知出軌指數及預防出軌方法！

（《原諒他77次》劇照）

一段感情走到出軌的階段，也許是感情經營不善，雙方都有責任，又或是對方本身就是一個擁有「出軌特質」的人！想知你或你的伴侶出軌指數高不高？動動腦筋計計分吧！

【1】發現自己喜歡一個人之後，以下哪一個是你的表白時機？

A. 一有時機就表白（2分）

B. 暗示對方，等對方主動表白（3分）

C. 再相處一段時間看看（4分）

D. 佛系模式，不表白也不暗示（5分）

E. 不分時機，立刻表白（1分）

【2】如果你已經有穩定的情侶關係，但有一個吸引的異性出現在你的生活中，你會？

A. 一個明一個暗（2分）

B. 堅決忠貞不二（5分）

C. 讓自己不去接觸，減低好感（4分）

D. 搖擺不定，不知如何取捨（3分）

E. 兩個都愛，想享齊人之福（1分）

【3】以下哪一種性格最令你第一時間產生好感？

A. 熱情奔放（1分）

B. 活潑可愛（2分）

C. 端莊穩重（5分）

D. 開朗好動（3分）

E. 親切隨和（4分）

【4】分手後再見面覺得有感覺，你會不會選擇復合？

A. 仔細考慮一段時間再決定（2分）

B. 絕對不會（5分）

C. 先試一下（4分）

D. 重新認真地交往（1分）

【5】如果你的伴侶向你坦白出軌，你會怎辦？

A. 先分開一段時間冷靜一下（4分）

B. 不關心，反正自己也有出軌（1分）

C. 為了報復對方而自己都出軌（2分）

D. 分手並以後都斷聯（5分）

E. 因為愛他而繼續一起（3分）

【6】你出軌的話會先告訴誰？

A. 閨蜜、好朋友（2分）

B. 告訴下一個出軌對象（1分）

C. 愧疚地向另一半坦白（5分）

D. 不告訴任何人（4分）

E. 告訴信任的人並尋求意見（3分）

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