中大生勸勿怕A0畢業亂出Pool　專家教睇未準備好拍拖5大徵兆

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踏入畢業季節，仍單身的你，有否因為「A0 Grad」的標籤而感到不自在？ 近期有不少同學在大學Secrets 專頁發文指，擔心要以A0身份畢業。有同學發文回應，列舉高質A0 三類人，指不應對A0畢業的同學有太多負面標籤。

中大生力數高質A0三種人

近期有不少同學在大學Secrets 專頁發文指，擔心要以A0身份畢業。有同學更發文回應因「A0 Grad」而感到自卑，「有冇人因為自己A0 Grad所以變到非常自卑？自問樣子正正常常，仲試過俾組女讚幾靚仔。為人風趣幽默，處事成熟，有唔少人生閱歷。但讀嗰科同興趣圈子都冇咩女性，本身覺得冇咩嘢。隨時間漸漸過去，先發現太遲啦，仲唔去識女仔真係唔會再有機會識。」



更有同學發文勸世，勿因怕A0畢業而亂拍拖。「呢兩日見倒啲講A0 grad同埋寧缺勿濫既post，真係想講句寧缺勿濫...」。有同學更總結高質A0三種人，希望其他同學不要對A0畢業同學多加標籤。發文學生指，不少人覺得A0畢業的人，通常是外表或性格有問題，不然大學四年那麼多機會，怎會仍單身一人，「高質A0其實值得我地欣賞同尊重，唔好下下將佢哋標籤成A0就係失敗」，更於文中列舉出高質A0畢業的三類人。



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未拍過拖是因為圈子問題

前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍(Anita)指，某部分人在大學畢業後仍未拍過拖是因為自身有問題，但其實20多歲還未曾拍拖是世界各地皆有的情況，只是香港流行標籤化，較喜歡為人創造代名詞。不少香港人喜歡標籤別人以提升自己的信心，以「A0 / A0 Grad」為例，曾拍拖者便能從嘲笑他們的外表或性格去得到優越感。



Anita續指，確實有一部人是因為這個原因，但更多人從未拍過拖是因為生活圈子問題。一些學系男女比例不平均，即使比例平均，若同系同學不合他們眼緣或性格不合，那即使他們外表多出眾、性格多吸引也未必遇到心儀對象。我們從前一些朋友正正是其中一分子，他們性格可親、外表也不錯，但同系中遇不到心儀對象，加上他們來自男校或女校，所以從未有過拍拖機會。他們也曾積極參與系外活動，但同樣因眼緣或性格不合原因未能拍拖。

文中形容的優質A0為了等候真命天子而寧缺勿濫，這份堅守是值得尊重的。但高質A0在等候緣份到來的同時，切忌習慣性把自己處於高高在上的姿態，總覺得身邊異性配不上自己，這樣容易給人「生人勿近」的感覺，其他高質素的單身異性看在眼裡也未必會欣賞他/她那份高傲的自信，反而親和高雅的氣質更能促使緣份早日降臨。



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最怕大學生為了「出pool」亂選對象



張惠萍又指，「寧缺勿濫很重要，最怕年輕的大學生為了「出pool」，不理智地選擇對象」，不理智的選擇包括對方為玩家又或是視你可有可無，然而很多未拍過拖的人就是因為社會壓力或感到寂寞而選擇這兩者，最後半推半就失身或是在超出個人能力的情況下照顧對方，最後被傷害。若你夠豁達，當然可趁年輕時體驗不同約會，但若心靈不夠強大，則寧可慢慢選擇。

張惠萍又建議，其實不論任何一個年齡層，若單身者想拍拖，我們都會鼓勵他們認識多些人以增加自己機會。不過在大學階段，年輕人確實更有本錢去認識對象，一來他們無甚經濟壓力，二來大學的時間較投身社會後空閒，更適合拍拖。只要對方性格不太壞，我們都認為讓他們嘗試一下戀愛是好事，即使他們最後不能開花結果，也可以累積經驗幫助日後的感情發展。