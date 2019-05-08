返工返學遲到、於浴缸內浸浴　5個「脫單」之前會發的夢

撰文：李梓媛
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「日有所思，夜有所夢」，心上人在夢境出現，難道是代表和他有機會發展？很可惜，這只是在代表你「很寂寞」而已。那麼發甚麼夢代表離「脫單」的日子不遠？韓媒인사이트近日綜合了多名韓國脫單者的說法，分析出以下5種夢境最有可能代表你即將脫單！
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【1】激烈地吵架
發夢和別人激烈地吵架
是代表即將有情人的意思。
在夢中和你吵架的人，
是代表即將和你展開更深厚關係的人。
比起吵贏這一場架，
更重要的是記清楚到底對方是誰！
《耀眼》劇照
【2】返工或返學遲到
在夢中遲到，
是代表你的情緒很焦急又不安。
不過另一方面，
亦代表能遇上心儀異性的機會
好不容易終於即將來到。
如果沒有情人的話，
這個夢比任何夢也能為你
帶來正面的好消息。
《未生》劇照
【3】摘水果
如果水果樹出現在你的夢，
請務必一定要摘紅色、藍色或黃色的水果！
如果摘下這些顏色的水果的話，
代表你將在相親活動中成功。
特別是紅色水果，
代表你將在預想不到的地方
碰見心儀的異性。
chungnam_net圖片
【4】偷寶石
在夢中偷寶石，
代表你的願望即將實現，
特別是於祈求愛情的願望。
除此之外，
你未被發掘的潛能也即將被發現，
或者即將會學懂新的技能。
《走佬俏公主》劇照
【5】於浴缸內浸浴
在夢中沐浴的話，
代表你的戀愛運即將上升。
如果你夢見和認識的人一起浸浴，
代表你平時對那個人有好感、
有喜歡他的意思。
《剩餘公主》劇照