返工返學遲到、於浴缸內浸浴　5個「脫單」之前會發的夢

「日有所思，夜有所夢」，心上人在夢境出現，難道是代表和他有機會發展？很可惜，這只是在代表你「很寂寞」而已。那麼發甚麼夢代表離「脫單」的日子不遠？韓媒인사이트近日綜合了多名韓國脫單者的說法，分析出以下5種夢境最有可能代表你即將脫單！

雪炫

【1】激烈地吵架

發夢和別人激烈地吵架

是代表即將有情人的意思。

在夢中和你吵架的人，

是代表即將和你展開更深厚關係的人。

比起吵贏這一場架，

更重要的是記清楚到底對方是誰！

《耀眼》劇照

【2】返工或返學遲到

在夢中遲到，

是代表你的情緒很焦急又不安。

不過另一方面，

亦代表能遇上心儀異性的機會

好不容易終於即將來到。

如果沒有情人的話，

這個夢比任何夢也能為你

帶來正面的好消息。

《未生》劇照

【3】摘水果

如果水果樹出現在你的夢，

請務必一定要摘紅色、藍色或黃色的水果！

如果摘下這些顏色的水果的話，

代表你將在相親活動中成功。

特別是紅色水果，

代表你將在預想不到的地方

碰見心儀的異性。

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【4】偷寶石

在夢中偷寶石，

代表你的願望即將實現，

特別是於祈求愛情的願望。

除此之外，

你未被發掘的潛能也即將被發現，

或者即將會學懂新的技能。

《走佬俏公主》劇照

【5】於浴缸內浸浴

在夢中沐浴的話，

代表你的戀愛運即將上升。

如果你夢見和認識的人一起浸浴，

代表你平時對那個人有好感、

有喜歡他的意思。