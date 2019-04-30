【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】Kimmy & Tiffany：比賽變隊友

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】為踏上麥花臣的決賽舞台，各位大專生參賽者都在早前於赤柱廣場舉行的複賽施展渾身解數！以下為校園冠軍參賽者王書瑩 & 梁蘊婷的自我介紹。
王書瑩 & 梁蘊婷 （Kimmy & Tiffany）
學校： 香港教育大學
科目：HOD & English
年級：Year 4&3
大家好呀~ 我地係Kimmy&Tiffany
好開心有機會代表EdUHK參加ICMA！
我地都算係不打不相識嘅朋友xd
第一次見面，就係EdUHK singcon嘅擂台上。之後誤打誤撞，就認識咗大家，仲好即興咁夾合唱，變成隊友。
以下落黎等我地各自介紹下自己啦！
*王書瑩 Kimmy*
今年22歲 讀緊EdUHK HOD Year 4
仲記得自己算比較遲接觸音樂，而我第一首聽嘅歌係Taylor Swift - Love Story，從此就有咗聽歌嘅習慣。覺得首歌好聽，自然就會想跟住唱。後來因為對唱歌有興趣，就join咗個唱歌班玩下。喺導師嘅教導同鼓勵下，我就膽粗粗咁去參加歌唱比賽。贏到梗係開心喇，但更重要係透過累積參賽經驗去提升自己嘅水平。
我覺得唱歌豐富左我嘅人生。因為唱歌，我認識咗好多志同道合嘅朋友，發掘咗多一種表達自己嘅方式。同時，喺練歌嘅過程亦都訓練到自己嘅耐性。
雖然我唱歌唔叻，但係都希望大家會鍾意我嘅聲音，投我地一票！
追，追不到也得追，成就最渺小的壯舉！
追，追不到也得追，成就最渺小的壯舉！
*梁蘊婷 Tiffany*
今年22歲 讀緊EdUHK English education + Language studies Year 3
同好多人一樣 音樂係我生命入面都係好重要嘅一部分。除左係因為佢陪伴住我渡過好多唔開心嘅時間同埋生活入面嘅難關之外，音樂亦令我了解自己更多、令其他人認識我。
我本身係一個好收埋自己嘅人，喺陌生人或者朋友面前都唔太識得表達自己。但係音樂係唯一一樣令我係所有人面前都會有自信嘅嘢。唱歌可以令其他人認識另一面嘅我！
其實唱歌嘅路並唔易行，我曾經因爲壓力而放棄咗幾年。重新選擇唱歌令我對音樂有另一個抱負，除咗名次同獎杯，希望自己嘅歌聲可以令人有共嗚或者有感觸！我亦都借唔同演出機會去挑戰自己試下唔同類型嘅音樂。希望大家會鐘意我哋嘅歌聲同埋今次揀嘅歌！
決賽詳情
日期：2019年6月26日（星期三）
地點：旺角麥花臣場館