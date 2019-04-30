【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】Kimmy & Tiffany：比賽變隊友

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】為踏上麥花臣的決賽舞台，各位大專生參賽者都在早前於赤柱廣場舉行的複賽施展渾身解數！以下為校園冠軍參賽者王書瑩 & 梁蘊婷的自我介紹。

大家好呀~ 我地係Kimmy&Tiffany

好開心有機會代表EdUHK參加ICMA！

我地都算係不打不相識嘅朋友xd

第一次見面，就係EdUHK singcon嘅擂台上。之後誤打誤撞，就認識咗大家，仲好即興咁夾合唱，變成隊友。

以下落黎等我地各自介紹下自己啦！

*王書瑩 Kimmy*

今年22歲 讀緊EdUHK HOD Year 4

仲記得自己算比較遲接觸音樂，而我第一首聽嘅歌係Taylor Swift - Love Story，從此就有咗聽歌嘅習慣。覺得首歌好聽，自然就會想跟住唱。後來因為對唱歌有興趣，就join咗個唱歌班玩下。喺導師嘅教導同鼓勵下，我就膽粗粗咁去參加歌唱比賽。贏到梗係開心喇，但更重要係透過累積參賽經驗去提升自己嘅水平。

我覺得唱歌豐富左我嘅人生。因為唱歌，我認識咗好多志同道合嘅朋友，發掘咗多一種表達自己嘅方式。同時，喺練歌嘅過程亦都訓練到自己嘅耐性。

雖然我唱歌唔叻，但係都希望大家會鍾意我嘅聲音，投我地一票！

追，追不到也得追，成就最渺小的壯舉！