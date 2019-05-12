【米線地圖】精選全港7間麻辣米線　川之味、麗江米線全上榜！

米線價錢親民，配料、湯底變化多端，這次《開罐Opener》記者就實試多間麻辣米線，為大家評比並嚴選出7間必試好味麻辣米線！

【1】天水圍麗江米線 麻、辣兩者平衡

麻辣湯底顏色較紅，味道恰好平衡，麻、辣兩者不會互搶風頭。這裡叫雞肉做「雞丁」，是大塊的雞腿肉，肉質滑溜，面頭裹上湯底的辣油後更惹味！而特定時間才供應的酥肉亦十分特別。來到記得加6元品嘗新鮮即炸雞翼兩隻，十分抵食！

+ 8 + 7 + 6

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地址：天水圍嘉湖新北江商場一期1樓C45A號舖 電話：2447 0999

【2】太子川之味米線 細分麻辣辣度

麻辣湯底顏色較淡，味道有點像譚仔雲南米線的麻辣，但比起譚仔更辣更嗆喉。辣度分成大、中、小辣，小辣又再細分為十級，十分細心！最抵讚的地方在於店家貼心地在每一桌都提供紙巾，被湯汁濺到也不怕！

+ 4 + 3 + 2

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地址：太子通菜街212號地舖 電話：2789 3892 營業時間：11:30－00:00（逢星期日休息）

【3】旺角貴川風味館 金湯麻辣易入口

貴川風味館的獨門金湯麻辣果真呈金黃色，口感十分清爽，屬於沒有那麼稠的質地。這裡的麻辣湯底比起麻、辣味更突出。來到這裡必點黃金麻辣皮蛋，惹味又過癮！

+ 7 + 6 + 5

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地址：旺角豉油街92號G7舖 電話：2385 6081 營業時間：12:00－00:00

【4】長沙灣裕一品 多年街坊老店價錢實惠

位於長沙灣的裕一品開業逾二十年，辣度分為12級，可按能力挑選，很貼心。這裡以黑柏葉作主打米線配料，價錢相宜，能以10元加配小食，另更有指定米線連飲品的下午茶餐，僅售20元，十分佛心！

+ 8 + 7 + 6

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地址：長沙灣青山道267號地下 ​電話：2725 4732 營業時間：11:15－22:15

【5】紅磡景霖米線 理工學生必去飯堂

湯底呈奶白，味道上比較上不太麻，辣味則屬較刺喉的辣。米線方面較硬而且彈牙。來到必吃麻辣雞翼，入口即有辣味湧出，而且後勁凌厲，要馬上喝飲品解解辣！本來價錢就不貴，理工大學學生更可獲9折優惠！

+ 5 + 4 + 3

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地址：黃埔新邨民泰街14號B3舖 電話：2765 6855

【6】旺角麻辣妹 麻辣更帶濃香豬骨湯味

湯底外表呈實色奶白，上面浮著薄薄一層辣油。一嚐之下湯底雖有麻辣香，但豬骨湯味更出眾搶眼！配料上必點腩肉，肥瘦分明的腩肉切成薄片，有油香之餘也不會過份肥膩，同時不失鹵水味。

+ 11 + 10 + 9

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地址：旺角通菜街27號號地下 ​電話：5363 0420／9309 5990

【7】觀塘滕皇閣 濃味湯底打破素食觀念

主打素食者也可吃的米線，招牌素麻酸辣湯，以淺砂鍋上桌，湯底夠麻夠辣夠刺激，比想像中的「素食」要濃郁得多！面頭更放上素肉碎，外表和平常米線沒甚麼分別。

+ 7 + 6 + 5

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