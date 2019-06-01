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《大力女子都奉順》劇照

8項約會清單你要知！



想趁著畢業季，與心儀的她約會表心跡？已預先訂好節目，選好了衣著，就能在對方心中留下好印象？原來從微小的小細節，可看出男生對約會的重視程度。但各位準備去約會的男生們，又有否注意？為了能在約會中留下好印象，Speed Dating Fever 負責人Frankie Wong 總結8項約會清單，助男生能在心儀的女生面前好好表現！



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+ 4 + 3 + 2

最討厭的男友打扮竟是⋯



衣著究竟有多重要？韓國網站有項有趣的投票，讓各女大學生選出最討厭的男友打扮，有網民笑指雖然很愛男友，但看到這種衣著風格也只能忍痛分手。到底是什麼衣著令一眾女性如此厭惡呢？各位正準備約會的男生們，看看身上的打扮有否上榜。

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