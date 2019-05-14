【拍拖要考牌#2】介意女友不是處女　痴情男心酸想忍痛分手？！

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《奇怪的搭檔》劇照

有網民在討論區發文指，自己雖然深愛女友，但一直介意對方不是處女。又指自己因此「每日都好煎熬，每日都好辛苦」，陷兩難的他更向一眾網民求助，究竟應與女友分手，還是「好好珍惜繼續行落去」，讓自己慢慢看開。

有處女情意結錯了嗎？



有大學生網民在討論區發文指，自己有處女情意結，雖然深愛女友，但一直介意對方不是處女。「為咗呢件事，我每日都好煎熬，每日都好辛苦。呢一件事就好似一幅好大嘅牆，阻住到我同佢嘅關係，隔絕咗我俾佢嘅愛。我好明白過咗去嘅野，介意嚟無用。但明白好易，要做到真係好難 」，「同女朋友亦因為呢件事嘈過好多次交，每次佢都X我唔成熟，諗嘢成個細路仔咁，話分手會比較好，然後我每次都求佢唔好分手，但係介意呢樣野就代表唔成熟？」，「我一直去逼自己唔好去諗呢件事，但係永遠都不自覺諗起，真係好痛苦好心酸」。



發文大學生又指，「近排開始諗，如果我一直放唔低，咁咪要一直承受呢種痛苦」，更向一眾網民求教應如何抉擇，應與女友分手，還是明白「一段戀情得來不易，不要放棄感情」，「要好好珍惜繼續行落去，會慢慢睇開件事」。



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專家：真心愛對方便接受對方歷史



前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍 (Anita) 指，有些男性確實會有處女情意結，因佔有慾較強，不接受女朋友曾被擁有的事實。 Anita指，不過較成熟或戀愛經驗較多的男性通常都不介意對方為非處女，因為明白大家都有過去，甚至有些男士反而會對處女措手不及。



對於文中男生的兩難，Anita建議男生應慢慢看開，若不然因此事而分手太幼稚了，「帖中一個回應很好，就是「講到有幾愛都比唔上一塊膜」，真心愛對方的話便接受對方的歷史吧。再者要是你只能接受處女為女友的話，試問你減弱了自己多少桃花呢？還加上事主表示自己為宅男，幾經波折才能跟「女神」拍拖」。



當然各人的接受程度不同，Anita建議男生抉擇時，能考慮以下4個問題：



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