釜山百貨店辦Kitty 45周年免費展覽　即睇5大打卡位和限定周邊！

相信不少女生小時候也曾經喜歡過HELLO KITTY吧？原來今年已經是KITTY誕生的45周年了，早前在韓國首爾舉辦了一場免費的展覽會，反應非常熱烈，所以主辦方將會繼續於釜山舉辦相似的展覽！場內有不少打卡位和限定周邊售賣，KITTY迷如果去釜山，就一定要去潮聖。

早前在首爾樂天百貨店亦有舉辦相同的展覽（ig@miffy9878）

即日起至6月30日，釜山南浦洞樂天光復店將會舉行「Hello Kitty, Hello Again」的展覽會。是次展覽會是為了慶祝Hello Kitty誕生45周年而舉辦，場內會展示45年間Kitty的「百變造型」，亦會有韓國作家與Kitty的聯乘作品觀看。

南浦洞樂天光復店地址：2 Jungang-daero, Jungangdong 6(yuk)-ga, Jung-gu, Busan 前往方法：南浦站10號出口

將參觀認證相上載至個人SNS的話，還可以得到飲品一罐。（ig@happyvita_nutritionist）

【打卡位1】紅色kitty

【打卡位2】粉紅沙發

【打卡位3】蘋果Kitty度身高

ig@mangwook2

【打卡位4】不同年代造型Kitty

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【打卡位5】韓國作家x Kitty展牌

除了影相打卡之外，場內還以「時光隧道」的形式展出歷年來的Kitty造型，作為粉絲一定不能錯過。而且還有韓國作家「SHIN MORAE」的聯乘作品呢！

+ 5 + 4 + 3

看完展覽，還有限定周邊可以買呢！其中最特別的，就是20款以歷年來出現過的經典造型作主題的mini pouch，很多都充滿童年回憶啊！