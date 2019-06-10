日本網民自製珍奶　珍珠竟變成這樣？！網民：吃下去永生難忘

現在是珍珠時代！一股珍珠奶茶熱潮席捲日本，日本人甚至在家自製珍珠奶茶！不過一名網民製作的珍珠好像出了一點意外，快拉下去看看！

（《マツコの知らない世界》截圖）

日本吹起珍珠奶茶熱潮，各式各樣的茶飲店不斷開張，更曾有日本女大學生一日飲足27杯珍珠奶茶！日本人對珍珠奶茶的熱愛程度，遠超大家想像，他們甚至希望挑戰在家製作珍珠奶茶！

市面上有不少冷凍現成珍珠，只要煮熟再加入黑糖，就能夠變成我們熟悉的珍珠。不過一名日本網友就好像遇上困難......

一名日本網民在Twitter上貼出自己製作的珍珠，但加入熱水之後，竟然變成了一大坨像涼粉的東西！「之前去台灣買的自製珍珠粉，但看起來應該是需要自己搓出珍珠的木薯粉，並不是即食珍珠呢。」

網民的失敗作，難以想像是珍珠，分明就是涼粉！（kakusankinoking@twitter）

如涼粉般的「珍珠」擠滿了一個中型的保鮮盒，光是看看已經覺得咀嚼肌疲倦！但原來這裡仍未算全部：「這個盒子也裝不完，還剩兩個大飯碗的份量！」網民崩潰上網求救：「誰來救救我......」引來大量網民留言建議處理方法！

網民建議他把那顆大珍珠切開來吃，他也真的照著做了。（kakusankinoking@twitter）

以後想喝珍珠奶茶還是乖乖出去買吧！小編一直看著那塊大型珍珠，寫到這裡，覺得自己的咀嚼肌都酸軟了！

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