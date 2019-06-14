【米線地圖🍜第38碗】Ben哥招牌番茄酸辣墨魚頭　雙併米線$37起

《開罐 Opener》米線地圖第38集，米少女Ruby闖進美孚，一試Ben哥米線的番茄酸辣湯底及配料墨魚頭！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★★☆

Ben哥米線的招牌及裝潢都以紅色為主，而同樣紅噹噹的番茄酸辣湯正是店內招牌。有別於以酸菜為酸辣湯增添酸味，這個酸辣湯的酸味來自番茄，成為十分獨特的酸辣湯。配料墨魚頭超級爽口，是我暫時吃過最爽口的墨魚頭，來到一定要試試！

+ 5 + 4 + 3

抵食指數：★★★☆☆

麻辣、酸辣湯底等29元，未連配料，而每款配料則售5至10元不等，像Ruby一樣點上番茄酸辣湯墨魚頭牛𦟌米線的話，則售49元，我就覺得算略貴。

配料多元化：★★★★☆

配料有38款，數量上不過不失，墨魚頭、牛𦟌等算比較少見，值得一試。

環境舒適度：★★★☆☆

舖位較細，僅有四至五張檯，滿座的話大概可以坐20人。但只要門一打開，熱氣就會從外面湧進來，感覺不太舒服。

獨食指數：★★★★★

這裡的米線配料十分大份，某些配料如麻辣牛𦟌更會分開上，感覺就好似得到一人份的小食！而且這裡的位置比較少，一個人較容易入坐！

小心中伏位： 一小伏💀

💀 Ben哥米線有供應五色米線，但美孚分店並未開始供應，如果想試的話，可以到新蒲崗分店一嚐！

【食飽有下場】 同樣位於美孚新邨的「茶星人」，販售多款芝士奶蓋茶飲，而且不太需要排隊，值得一試！

Ben哥米線（美孚分店）

地址：美孚新邨第五期蘭秀道2號地下N16A舖

電話：2377 4388

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