就算失望不能絕望！　15句正能量歌詞為失意隊友加油打氣！

撰文：芝芝妹妹
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比賽輸波？情場失意？還是灰心喪氣？在這個時候，相信沒甚麼比一句動容的歌詞，更能走進人心。希望以下15首正能量歌單，為灰心失意的朋友打打氣。
正所謂「傷心的人別聽慢歌」，在失意時聽傷心的旋律，可能會讓心情灰上加灰。打起精神，來點正能量！《開罐》為大家集合15首打氣歌單，快將勵志的歌詞分享給灰心失意的朋友，為他們加油打氣。
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【今日】- 陳奕迅
抬頭吧 黑暗過會是晨曦 懷著樂觀總有轉機
【沙燕之歌】-Supper Moment
世界捉摸不定 曾令你挫敗洩氣 但你拒絕放棄 最後信念會漸覺醒
【逆流之歌】 - Rubber Band
拼了所有 斷氣方休 靠我呼吸捲起整個宇宙
【The Best Is Yet To Come】 - At 17
Why don't you just hug someone？Just kiss someone. The best is yet to come 最好的尚未來臨
【你是你本身的傳奇】- 方皓玟
你是你本身的傳奇 憑著你志氣會成大器
【發你個夢】 - TonNick
跌斷腳仆崩個鼻 起番身Round 2再嚟
【一雙手】 - 林奕匡
一雙手 只要握成拳頭 能捱下去
【雞蛋與羔羊】 - 謝安琪
一堆雞蛋望石牆 可以變做力場 繼續擴張
【My Way】 - 張敬軒
現在用心去追 感覺就對 I will find my way
【天又藍】 - Shine
舊傷口以後 難會更好 笑著換去紗布
【青春頌】 - 許廷鏗
當你感到無力軟弱 切記不怪宿命
【無盡】-Supper Moment
或許到最後沒有完美句號 仍然倔強冒險一一去征討
【路一直都在】- 陳奕迅
永遠向前 路一直都在
【倔強】 - 五月天
就算失望 不能絕望
【生命有價】- 王馨平
盡快將 憂愁眼睛 憂愁面孔 憂愁內心 拋棄吧
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