就算失望不能絕望！　15句正能量歌詞為失意隊友加油打氣！

比賽輸波？情場失意？還是灰心喪氣？在這個時候，相信沒甚麼比一句動容的歌詞，更能走進人心。希望以下15首正能量歌單，為灰心失意的朋友打打氣。

正所謂「傷心的人別聽慢歌」，在失意時聽傷心的旋律，可能會讓心情灰上加灰。打起精神，來點正能量！《開罐》為大家集合15首打氣歌單，快將勵志的歌詞分享給灰心失意的朋友，為他們加油打氣。

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【今日】- 陳奕迅

抬頭吧 黑暗過會是晨曦 懷著樂觀總有轉機 《今日》

【沙燕之歌】-Supper Moment

世界捉摸不定 曾令你挫敗洩氣 但你拒絕放棄 最後信念會漸覺醒 沙燕之歌

【逆流之歌】 - Rubber Band

拼了所有 斷氣方休 靠我呼吸捲起整個宇宙 逆流之歌

【The Best Is Yet To Come】 - At 17

Why don't you just hug someone？Just kiss someone. The best is yet to come 最好的尚未來臨 The Best Is Yet To Come

【你是你本身的傳奇】- 方皓玟

你是你本身的傳奇 憑著你志氣會成大器 你是你本身的傳奇

【發你個夢】 - TonNick

跌斷腳仆崩個鼻 起番身Round 2再嚟 發你個夢

【一雙手】 - 林奕匡

一雙手 只要握成拳頭 能捱下去 一雙手

【雞蛋與羔羊】 - 謝安琪

一堆雞蛋望石牆 可以變做力場 繼續擴張 雞蛋與羔羊

【My Way】 - 張敬軒

現在用心去追 感覺就對 I will find my way My Way

【天又藍】 - Shine

舊傷口以後 難會更好 笑著換去紗布 天又藍

【青春頌】 - 許廷鏗

當你感到無力軟弱 切記不怪宿命 青春頌

【無盡】-Supper Moment

或許到最後沒有完美句號 仍然倔強冒險一一去征討 無盡

【路一直都在】- 陳奕迅

永遠向前 路一直都在 路一直都在

【倔強】 - 五月天

就算失望 不能絕望 倔強

【生命有價】- 王馨平

盡快將 憂愁眼睛 憂愁面孔 憂愁內心 拋棄吧 生命有價

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