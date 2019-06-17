【逃犯條例】內地生不忿遊行人士被同胞抨擊　千字文斥收錢論可笑

有中大內地生在Facebook專頁CUHK Secrets 中發文指，在社交平台朋友圈中看到不少內地朋友發文，抨擊反對逃犯條例的遊行人士，對他們的抨擊內容不能認同，「這種兩極的情況並不是第一次出現，對於那些抨擊的內容有些我並不能認同」。

HK01圖片（羅君豪攝）

逃犯條例修訂不只港人關注，內地生也激烈討論。有中大內地生發文指，在社交媒體中有不少內地朋友激烈抨擊反修例的遊行人士，「我之前在內地長大，後來到香港來讀書，對於這一次的事情有些話想對內地生說，不知道大家對這幾天的行為怎麼看，但我看到不少人在朋友圈等發文都在激烈抨擊反修例去遊行的人，這種兩極的情況並不是第一次出現，對於那些抨擊的內容有些我並不能認同」。

發文內地生總結7點，在朋友圈看到抨擊遊行人士的內容。

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發文內地生指自己並沒有鼓勵參與遊行集會，而是希望大家能冷靜思考，得出自己的結論。在文中結尾，發文同學表示，「我相信各位都是愛國的，我們國家有燦爛的文化和悠久的歷史，我們總愛夢回盛唐，期待民族復興。但我們要復興的是個什麼樣的國家，是個道路以目，焚書坑儒，高文字獄，築高墻的國家，還是人人思想開放，言論自由，但一心向國的國家」，「或許你覺得我說的不著邊際，但是我們新一代的價值觀可能就決定了我們國家未來的方向」。

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其他網民都留言指，「我喜歡post的同學仔啊，同係內地生活20年，但都唔希望此條例通過」，「作為一個內地老新移民，我非常認同作者，來到香港發現一些可貴的價值必須要和土生香港人一同守護」。

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