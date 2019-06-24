【細思極恐】日本Twitter熱傳10個字以內恐怖故事　膽小慎入！

Hashtag「10文字ホラー」在日本Twitter大熱，一眾網民紛紛挑戰以十個字，說出一個令人毛骨悚然的故事，快看看自己看得懂多少！

（《貞子VS伽椰子》劇照）

近日在日本Twitter上掀起十字恐怖故事熱潮！日本網民紛紛以Hashtag「10文字ホラー」發佈自己的創意作品，看完都不禁毛骨悚然！小編為大家翻譯成中文版的十字故事，大家也來看看吧！

我們來從簡單的開始，這是一些我們日常都會遇到的事件，不過以十個字簡單又直接地說出來，總是有一種淡淡的哀傷啊！

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然後來看大家期待的恐怖類型10字故事吧！小編在此再重申一次，如果在晚上不要偷偷自己一個看，真的會毛骨悚然發惡夢的！

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大家也和朋友一起試試以十個字創作故事吧！

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