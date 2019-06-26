【青藝節2019】第七屆青少年藝術家年賞完滿結束！

由香港遊樂場協會主辦的「2019青藝節-青少年藝術家年賞」完滿結束！由藝術界具知名度的顧問評審選出 10大「青少年藝術家」(公開組)及 10大「青少年藝術家新星」(中學組)，另優異獎得主 21名。

2019青藝節青少年藝術家年賞完滿結束

香港遊樂場協會主辦的「2019青藝節-青少年藝術家年賞」頒獎禮已於香港城市大學順利舉行，本屆參選的4大藝術類別為：繪畫、歌唱、舞蹈及多媒體。

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參選人不單要具備一定的藝術成就，選舉更著重參選人如何運用其藝術才華發揮影響力感染身邊人或貢獻社會；參選更通過大型初選進入決賽，由藝術界具知名度的顧問評審選出 10大「青少年藝術家」(公開組)及 10大「青少年藝術家新星」(中學組)，另優異獎得主 21名。



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青藝節-青少年藝術家年賞創辦於2005年，每兩年一屆。選舉目的在於嘉許於專業藝術創作工作上有成就，及在藝術推動方面有貢獻之青年人，並將得獎者組織起來成為「青藝網絡」，參與社會服務，以藝術才華回饋社會。