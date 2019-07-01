【逃犯條例】中大生給香港人的家書「如果你攰，我揹住你繼續行」

有中大學生於Facebook專頁CUHK Secrets 中發文，以「寫畀每位唔開心嘅香港人」為題，抬頭以「寫畀每位屋企人」開首，用結伴到天空之鏡看星空作喻，勸勉反修例人士不要輕生。

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中大生家書「寫畀每位屋企人」



《逃犯條例》反修訂風波持續月餘，日前再有反修例人士墮斃，社會彌漫著負面氣氛。有中大學生於Facebook專頁CUHK Secrets 中發文，以「寫畀每位唔開心嘅香港人」為題，抬頭以「寫畀每位屋企人」開首，用結伴到天空之鏡看星空作喻，勸勉反修例人士不要輕生，「應承我，一齊行埋落去」。

文中以發文學生和「屋企人」結伴到天空之鏡看星空作喻，「你嗰晚喊住同我講，點解咁靚嘅星空，我哋香港人總係遙不可及？我哋嘅天空，就嚟連一粒星都再睇唔到喇」，「你尋晚終於問我，可唔可以託我代你去，你話自己未必去到喇，你已經好辛苦」，「不過我應承你吖，無論接落嚟幾辛苦都好，我哋都手拖手一齊行，永遠唔離開大家，如果你真係攰，我揹住你繼續行吖，冇問題㗎。」



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以結伴同遊為喻 勸港人勿輕生

發文學生寫道，「你知道嘛，嗰片星空之所以咁靚，係因為身邊有重要嘅人，陪自己一齊睇啊。如果冇咗你，我自己一個孤零零，就算去到個湖又有咩意義？」，「要一齊去，用自己嘅雙眼去見證，我哋努力過後換取嘅景致，講好咗架，一齊去，一齊返。所以，我唔可以冇咗你㗎」，「應承我，一齊行埋落去，好唔好啊？」

在文中最後以「好愛你嘅屋企人上」為署名，並以「寫於1.7.2019，與一眾屋企人並肩前行中，希望每位屋企人陪我一齊，見證呢片星海」作結。亦有網民留言，「要去自己去，我哋唔會代你去。我哋要一齊去」。