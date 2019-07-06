【米線地圖🍜第39碗】鰂魚涌樂林著名勁辣湯底　豬軟骨雙併$41起

《開罐 Opener》米線地圖第39集，米少女Ruby跟著城大辣王Happy闖進鰂魚涌樂林小鍋米線，一試傳說中比譚仔特辣更辣的勁辣湯底！到底城大辣王能不能成功挑戰？

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

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總評：★★★☆☆

自詡「城大辣王」的Happy推介冠絕全港的勁辣酸辣湯，這裡的勁辣湯比起譚仔特辣更辣，大家不妨來挑戰！不過作為酸辣愛好者的Ruby就覺得勁辣湯底太重辣味，酸味都被蓋過了。每個人來到都會點上「樂林豬軟骨」，以鎮江醋熬煮的豬軟骨酸甜開胃，軟骨未炆煮至軟爛。整體來說食物質素不錯，但有一個令我不太喜愛的地方，就是店內小蒼蠅有點多！

+ 6 + 5 + 4

抵食指數：★★★★☆

小鍋米線由26元起，加配配料則6元至11元不等。像Ruby點上魚腐豬軟骨米線的話，就要45元。留意返，如果叫三餸以上米線，就可以免費獲贈飲品。

配料多元化：★★★☆☆

配料有36款，數量上比較少。必點獨門秘製「樂林豬軟骨」，以鎮江醋熬煮，十分開胃！

環境舒適度：★★☆☆☆

桌椅舒服，舖位寬闊，尚算坐得舒服。但燈光昏暗，冷氣亦略嫌不足，而且一邊食一邊有不少小蒼蠅在飛......

獨食指數：★★★★☆

這裡桌椅可以拉開再組合，一個人來到都可以輕易入座！在鰂魚涌的米線選擇不多，所以樂林小鍋米線就成為大家排隊之選，要是幾個人一起來吃，反而要等很久才可以安排到座位！

小心中伏位： 兩小伏💀

💀 這裡餐具、桌子都算乾淨，但不知為何就是有很多小蒼蠅在飛！

💀 這裡清湯亦帶一點辣，如果真的少少辣都不能承受，就記得要剔「走辣」。

【食飽有下場】 行前一個街口，在糖廠街轉入海光街，就會看見林立的台式茶飲店！一芳、茶湯會等飲品店等著你去試！Ruby私心推薦茶湯會的「鐵觀音珍珠鮮奶茶」！

樂林小鍋米線

地址：鰂魚涌濱海街11號地舖

電話：2561 1948