【書展2019】恒大副校曹虹新書談追夢

這本書的緣起，正如曹虹所說的，「生命就是一個了解自我的過程，要不斷瞭解自己追求的價值，豐富內在美，令人生活得更有意義」。

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香港恒生大學協理副校長（傳訊及公共事務）及傳播學院院長曹虹教授，即將在香港書展期間出版新書《萬紫千虹》！新書集結她在報章刊登的專欄文章，並階段性地總結和整理她長時間從事「商業傳播教育」所積累的思考和實踐，她以傳媒人特有的敏銳觸覺剖析教育、與年輕人溝通、政經時事動態，和生活的所思所想。這本書不僅僅是一個新聞人成長的生命軌跡，更是他們面對時代洪流，正在找尋一條不落時代潮流變革出路的寫照。

這本書的緣起，正如曹虹所說的，「就是想透過在報章《萬紫千虹》專欄刊登的文章，漸漸匯集自己在生活、工作，尤其是從事新聞傳播及教育工作的點滴，裡面也蘊含了許多我對生活的觀察。生命就是一個了解自我的過程，要不斷瞭解自己追求的價值，豐富內在美，令人生活得更有意義」。

曹虹在書中提到，新聞主播工作是其小時候的「豆芽夢」。由修讀新聞傳播，到亞洲電視新聞部實習，畢業後順理成章應聘成為亞視電視新聞部記者，到站上主播台，一路都頗為順遂。及後發覺學海無涯，山外有山，心中遂萌發進一步自我增值的念頭，因之毅然放棄新聞主播生涯，申請國際扶輪獎學金負笈英倫深造。

完成英倫學業，輾轉至台灣從商，曹虹始終忘不了新聞本行。其後，曹虹回到母校珠海學院擔任新聞及傳播學系主任。由新聞第一線轉戰新聞教育工作，新聞行業與人生一樣需要面對不斷的轉變。她說，「由於現代傳播方式的急遽變化，令我思索著新聞傳播教育的發展路向，因應香港這一國際金融中心地位，商業傳播是否能成為傳播教育新的發展路向？我由珠海學院到開辦恒生管理學院(恒管)傳播學院，都在不斷的挫折中摸索前行」。

曹虹指出，在開辦恒管傳播學院的過程中，面對重重困難及挫折，包括如何取得業界及公眾認可、師資質素及課程設計等。除此之外，如何說服學術評審局的課程評審們，讓他們接受新聞傳播應該有不一樣的發展方向，以及如何在最短的時間內令社會接受這個專業，是很大的挑戰。

不過，曹虹堅信「沒有做不到的事，只視乎你如何去做」，「即使在開創初期遇到不少困難，但我從來沒有想過要放棄。作為傳播學院院長，我猶如一個將領帶兵打仗，扮演帶領學院及學生發展的角色。恒管傳播學院終於成功通過香港學術及職業資歷評審局的評審，在2011年開辦獲香港政府認可的新聞及傳播（榮譽）學士學位課程，亦是香港首間把傳播及商業結合的新聞傳播課程。2018年10月30日，恒生管理學院用了八年時間，發展成為香港恒生大學，而傳播學院這幾年的成績有目共睹，在傳媒業界發揮其重要角色，而畢業同學都在各行各業發展所長，亦有在本地及海外知名大學繼續升學」。