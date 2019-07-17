【戀愛暗示】想知男生對你有無意思　睇一個手機訊息就知道

專門研究戀愛心理學的韓國手機應用程式「戀愛的科學」（연애의 과학）公布研究，原來一個男性在訊息中經常談及這件事，就代表他很有可能對對話中的女生有意思！

每天都以訊息對話，卻不知道他的心意？（《奶酪陷阱》劇照）

還在跟對方曖昧不清？想知這個男人是不是對你有意思？快拿起手機看看他傳給你的訊息！

男人只要經常傳這一個訊息給你，就代表他喜歡你！（《奶酪陷阱》劇照）

「戀愛的科學」（연애의 과학）以90,733名有曖昧對象男女做研究對象，並研究他們之間互傳的訊息。被研究的對象有48,185名為男性，他們在與心儀異性傳信息時，平均每1000個信息就會有8個信息是問對方「食飯未？」，或是與日常吃飯有關的話題！

他們怕沒有話題，於是就從日常生活入手！（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

根據「戀愛的科學」分析，雖然他們可能沒有話題，但仍然想與女生繼續對話，所以就經常問對方日常生活中的小事！如果對待沒有興趣的女生，男生根本就沒有心思關心對方。

快拿起電話看看你們的對話！（《第601個電話》劇照）

所以快快「碌碌」你們之間的訊息對話，看看他是不是經常問你有關吃飯的事吧！除了看這訊息內容，其實12星座也有不少獨特的表現，表達他們對異性的愛慕之情！

▼▼▼點擊圖片看十二星座愛你的表現▼▼▼