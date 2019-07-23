【逃犯條例】醫科生攜十五歲病危示威者到急症室遭冷待　怒斥歧視

有港大五年級醫科生於個人社交網站發文指，於上週日（21日）遊行後帶一名十五歲的示威者，到瑪麗醫院急症室求醫時遭冷待，又稱會對此進行正式投訴。有關帖文發出約19小時後，已獲逾4萬1千個讚好。

余俊亮攝

醫科生攜病危示威者求診 遭急症室冷待

有港大五年級醫科生於個人社交網站發文指，於上星期日（21日）遊行時遇到一名十五歲的女示威者，「只聽到佢呼吸聲越來越弱，望一望佢已經反咗白眼，膊頭上嘅手都冇咗力」，後來因「我哋不斷走緊，又唔知邊度停救護車最方便，唔知幾時會嚟到。唯有逐架逐架拍街邊嘅私家車，終於有個揸七人車嘅好心人肯車我哋去QM（瑪麗醫院）」。

發文醫科生又指，「喺車上面嘅十分鐘喺我人生最驚嘅十分鐘」，因為患者的呼吸微弱，情況亦不穩定，「一直好驚佢喺車上面respiratory甚至cardiac arrest，arrest咗點算，我哋可以做到啲乜。一直後悔冇等白車。」

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發文醫科生：入急症室之後又係另一場噩夢

發文醫科生指到達急症室遭冷待，在填妥登記表格後就被叫在一旁等候，「然後竟然assess都唔assess下個病人就話行埋一邊等，一個暈咗嘅同啲傷風咳一齊坐係度喺做乜？要我哋衝去搵 triage nurse（分流護士）講佢 case先有得睇」。



「成個 A&E （急症室）得嗰廿幾個 patient（病人），triage area （分流區）冇 urgent case（緊急個案），完全唔知點解會受到咁冷眼嘅對待」。醫科生續指，「難道喺因為我未得閒除螢光衣？連 waiting area （等候區）嘅其它 patient （病人）都識安慰個小朋友、俾件衫佢笠住啦！」並對此感氣慨，「作為一個港大嘅醫學生，我真係對瑪麗醫院反常嘅處理好憤慨。以後同為醫護，我更加要講出嚟。點解要歧視示威者，就算唔係歧視，乜呢個係對求診人士應有嘅態度？」

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