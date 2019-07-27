【拍拖要考牌#5】男女友FB不公開交往關係有問題嗎？　專家咁答

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《愛上變身情人》劇照

台灣有網民於《爆怨公社》發文指，看見女友的臉書的感情狀況 「穩定交往中」，設定為只有自己能看到，但並對外不顯示，網友質疑女友「難怪說叫我不能登她臉書」。其他網民在帖文下留言指，「如果剛開始交往就這麼疑神疑鬼，我可以說可以分手了」，「很重要嗎？為何不把握眼前的她」，「我從2013年設到現在也沒動過穩定交往啊!不要想太多吧？」

▼▼▼▼網民帖文全文▼▼▼▼

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如上述網民個案，若情侶一方不欲向朋友或家人公開彼此交往關係，另一方難免會胡思亂想。前主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，問題源自「Check電話」的一方不夠自信、太多疑，會放大對方一舉一止。但是否一定要在個人社交平台公開關係，感情先叫穩定呢？ Yubi 指，有些人不太著重這些小舉動，不公開不一定代表開係有變，有些人則注重私隱，當中更有結婚多年且關係穩定者也沒刻意公開戀情。

如果想對方公開關係，應如何開口？Yubi有以下小貼士：



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