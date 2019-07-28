波多野結衣自爆入行前後祕史　高中時被稱公廁、數千萬円養男友　

波多野結衣，相信亦不用多作介紹，作為現今最著名的AV女優之一，原來她還達成一項特殊成就，就是拍了超過2000套AV。 當作一天拍一套，就算是年中無休，也要花5年半才能拍完，而且她現年才31歲，真的超不簡單。縱觀整個日本AV史中，只有她跟風間由美能如此。

波多野結衣近日出席節目分享入行前後祕史。（節目截圖）

入行前後祕史



近日她出席節目《じっくり聞いタロウ》，自爆入行前後的祕史。原來她高中時已在岡山闖出名堂，由於喜歡性愛及經驗人數較多，甚至會跟其他學校的男生打「友誼賽」，因此被稱為「岡山公廁」。



入行後成為專屬AV女優，每月拍一套作品就能年賺過千萬円，但卻被渣男友花光...



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身陷拍片地獄



最悲慘的是，波多野1年的專屬女優合約完結後不獲續約，變相需要接拍大量單體企劃AV才能應付男友的開支。最忙的時候，一個月只有3天休息，其餘每天也要進行AV拍攝。



而且對劇本亦不能揀擇，波多野表示有兩套作品最令她難忘，分別是全身塗金粉及扮光頭尼姑...



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翻身成名變巨星



波多野在節目中亦有提及自己因為與台灣名模 林志玲相似而爆紅，可算是將她從谷底拯救出來，而且更在港台兩地擁有國際巨星級的待遇，例如寫真賣斷市、走紅地氈、拍廣告及代言等等。

富豪開價邀請陪睡



波多野結衣成名後，亦開始得到一些城中富豪關注，甚至開價邀請她陪睡。她在節目中透露曾經有位亞洲富豪開價800萬円（約58萬港幣）。



不過，因為她覺得應約的話，就跟一般賣春行為無異，所以最後還是拒絕了。