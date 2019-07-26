張致恆疑一腳踏幾船被網民鬧爆　日本節目公開5大渣男衣著特點

藝人張致恆被爆疑似一腳踏多船，被網民大鬧「渣男」！相信一眾女生都很怕遇到花心男孩，日本AbemaTV日前播出的綜藝《指原莉乃&ブラマヨの恋するサイテー男総選挙》，在街頭訪問日本女生，並整理出5個渣男的衣著特點，看看Steven中多少個！

張致恆在Instagram公佈婚訊。（stevencheung@instagram）

Steven張致恆在社交媒體上公佈自己將結婚，但新娘竟不是之前公開的女友，被篤爆原來一腳踏幾船，引來網民大鬧他「渣男」！其實沒有人想遇到渣男，日本AbemaTV播出的綜藝節目《指原莉乃&ブラマヨの恋するサイテー男総選挙》，在街頭訪問多個日本女生，並整理出5大渣男穿搭特色！

女生眼中渣男穿搭特色公開。（AbemaTV節目截圖）

▼▼▼點擊圖片放大看，5大賤男衣著特點▼▼▼

不過不少日本網民看完節目，都表示十分困惑和崩潰：「那我到底還有甚麼衣服可以穿？」其實小編覺得看穿搭這個方法都是不太科學，最重要的都是從日常相處中看出端倪！有關方法可以看這裡【點我分辨渣男】！既然都看到這裡了，不如順道睇睇Steven的穿搭技巧，看看與節目說的有否分別吧！

▼▼▼點擊圖片看張致恆Steven的日常穿搭▼▼▼