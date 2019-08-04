渣男星座第1名！唐綺陽分析5大星座騙子　有種人扮真誠安心偷食

原本擁有愛家、愛小孩好男人形象的阿翔，與10多年好謝忻雖然常傳出緋聞但兩人都稱「只是兄弟」，也表示翔嫂都知情——可是早前鏡週刊卻爆料，阿翔與謝忻在路邊激吻的畫面都被記者給拍下，阿翔好男人、好丈夫的形象就此破功。

而我們們的國師唐綺陽（舊藝名唐立淇）老師早在多年前就分析過，雙魚男在感情中可謂詐騙第一高手！

渣男星座第一名！國師唐綺陽分析五大星座騙子▼▼▼

唐綺陽在節目中表示，雙魚男出軌時最厲害的地方就在於「他不像個騙子」，看似從頭到尾都很真誠；但唐立淇解釋，雙魚男在與情人見面時的確處於一種「愛昏頭」的狀態，但只要一分開，他就會完全清醒，唐也表示雙魚男普遍享受當下、剎那即是永恆，是屬於「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」的類型。

唐綺陽指雙魚座最叻扮真誠，睇落唔似騙子。（Youtube@東森綜合台）

而在另外一段節目、討論偷吃技巧高超的星座中，雙魚座拿下第二名。唐綺陽指出雙魚座很「小心也很滑溜」，正宮與外遇都處理得很嚴密，也不會給外遇對象太大的希望，總是能將對方處理的服服貼貼，堪稱最難抓姦的星座之一。

唐綺陽指雙魚座很「小心也很滑溜（意即很會處事）」，正宮與外遇都處理得很嚴密。（Youtube@東森綜合台）

雖然說星座分析參考就好無須盡信，但參照唐綺陽過往的節目，屬於雙魚座的阿翔可謂被抨擊的刀刀見骨，讓網友直呼唐老師真的太準啦！（在此向覺得中槍的雙魚座好男人們拍拍～）

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