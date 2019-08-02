吉卜力動畫展率先直擊　5大注意位必知　一唔小心錯過打卡位？！

《吉卜力的動畫世界》香港站開幕了！進去想打個卡原來都有難度？《開罐 Opener》派出記者實測，實地考察看看有甚麼注意位！想知有咩注意位？睇片啦！

龍貓場景十分像真！（莊堅毅攝）

《吉卜力的動畫世界》香港站開幕了！吉卜力工作室製作的動畫，每一部電影都是家傳戶曉的經典，這個展覽就正正將高畑勳導演及宮崎駿導演的著名動畫呈現大家眼前！展覽共有八個展區，有《龍貓》、《天空之城》、《魔女宅急便》、《飛天紅豬俠》、《百變狸貓》、《幽靈公主》、《千與千尋》及《哈爾移動城堡》，全部都是我們的兒時共同回憶！

每個人都說要到展覽打卡，《開罐 Opener》就派出記者到場，除了實測能否成功打卡，同時發現多個要注意的位置！臨入場一定要看看！

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《吉卜力的動畫世界》香港站 日期：2019年8月3日至11月3日（為期三個月） 時間：11:00－22:00 地點：九龍灣常悅道18號 Portal 6311 網頁：www.ghiblihk.com 查詢熱線： +852 2314 4228

【購票詳情】

1. 網上購票

可以透過官網、Cityline或Trip.com網上購票，其中透過Trip.com購票可免收手續費。

16歲或以上成人：$208（週末）、$168（平日）

全日制學生、4-15歲小童殘疾人士、65歲或以上高齡人士：$148（週末）、$118（平日）

家庭票（2張成人票 + 1張小童票）：$450（週末）、$360（平日）

家庭票（額外小童票）：$100

2. 現場購票

16歲或以上成人：$228（週末）、$188（平日）

全日制學生、4-15歲小童殘疾人士、65歲或以上高齡人士：$168（週末）、$128（平日）

家庭票（2張成人票 + 1張小童票）：$540（週末）、$408（平日）

家庭票（額外小童票）：$100